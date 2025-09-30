Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipal Unit of Corinth
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus
  6. Meerblick

Cottages am Meer in Municipal Unit of Corinth, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 350 qm in Ostpeloponnes . Das Untergeschoss besteht aus ei…
$784,195
