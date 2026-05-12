Cottages mit Bergblick kaufen in Municipal Unit of Aegio, Griechenland

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Ferienhaus in Temeni, Griechenland
Ferienhaus
Temeni, Griechenland
Fläche 450 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 450 qm in Peloponnes. Ein herrlicher Blick auf den Berg öff…
$566,740
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