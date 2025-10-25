Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Mehrstöckige Wohnungen mit Swimmingpool in Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 2
Zum Verkauf steht eine zweistöckige Wohnung mit 80 m² in Nikiti, Sithonia, nur wenige Minute…
$325,305
