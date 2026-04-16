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Penthäuser in Makedonien - Thrakien, Griechenland

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2 immobilienobjekte total found
Penthouse 5 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Penthouse 5 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 185 m²
Stockwerk 5/5
Auf der Suche nach einer besonderen Unterkunft in Thessaloniki, die die Waage eines Landhaus…
$590,359
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Penthouse 4 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Penthouse 4 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Stockwerk 7/8
Diese beeindruckende Maisonette mit 106 m² Wohnfläche im Stadtteil Depo in Thessaloniki vere…
$459,576
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Immobilienangaben in Makedonien - Thrakien, Griechenland

mit Terrasse
Günstige
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