Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Thessaloniki
  4. Wohnimmobilien
  5. Penthouse

Penthäuser in Thessaloniki, Griechenland

Penthouse Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Penthouse 5 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Penthouse 5 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 185 m²
Stockwerk 5/5
Auf der Suche nach einer besonderen Unterkunft in Thessaloniki, die die Waage eines Landhaus…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Thessaloniki, Griechenland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen