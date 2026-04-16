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Duplexes mit Swimmingpool in Makedonien - Thrakien, Griechenland

Kassandra Municipality
6
Pallini Municipal Unit
5
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Doppelhaus 3 zimmer in Nikiti, Griechenland
Doppelhaus 3 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Etagenzahl 3
Eine zweistöckige Wohnung von 90 qm steht zum Verkauf und befindet sich im 1. und 2. Stock e…
$308,838
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Immobilienangaben in Makedonien - Thrakien, Griechenland

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
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