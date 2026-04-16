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Doppelhaus mit Garten kaufen in Makedonien - Thrakien, Griechenland

Kassandra Municipality
6
Pallini Municipal Unit
5
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Doppelhaus 4 zimmer in Nikiti, Griechenland
Doppelhaus 4 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Etagenzahl 3
Zu verkaufen: eine zweistöckige Wohnung von 75 m² in Nikiti, Sithonia (Chalkidiki). Die erst…
$198,123
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Immobilienangaben in Makedonien - Thrakien, Griechenland

mit Terrasse
mit Bergblick
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