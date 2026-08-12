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Anlageimmobilien in Makedonien - Thrakien, Griechenland

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Kassandra Municipality
19
Pallini Municipal Unit
11
Kassandra Municipal Unit
8
Gemeinde Thasos
5
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27 immobilienobjekte total found
Investition 120 m² in Gemeinde Polygyros, Griechenland
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Investition 120 m²
Gemeinde Polygyros, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
Immobilien-Investitionsvillen auf Chalkidiki (Griechenland) Europäisches Goldenes Visum d…
$514,498
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INEST HOMES
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Investition in Skala Rachoniou, Griechenland
Investition
Skala Rachoniou, Griechenland
Objektnummer: 11780 - Gebäude für Verkauf in Thasos Skala Rachoniou für € 710.000 . Dieses 3…
$826,746
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Investition in Skala Kallirachis, Griechenland
Investition
Skala Kallirachis, Griechenland
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 4
Eigentumsordnung: 11896 - Gebäude zum Verkauf in Thasos Skala Kallirachis für 840.000 €. Die…
$960,174
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TekceTekce
Investition 330 m² in Nea Potidea, Griechenland
Investition 330 m²
Nea Potidea, Griechenland
Fläche 330 m²
Fantastische Investitionsmöglichkeit in Halkidiki, Griechenland! Dieses 330 Quadratmeter gro…
$740,415
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Immobilienagentur
Halkidiki Properties
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Investition in Skala Marion, Griechenland
Investition
Skala Marion, Griechenland
Objekt-Code: 11451 - Gebäude FOR SALE in Thasos Skala Marion für € 165.000 . Diese 154.00 m2…
$193,851
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Investition in Kallithea, Griechenland
Investition
Kallithea, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Mietwohnungen zum Verkauf in der beliebten Küstenstadt Kalithea in fabelhafter Lage!! Die er…
$505,806
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Investition in Chaniotis, Griechenland
Investition
Chaniotis, Griechenland
Zwei Wohnungen zum Verkauf in der florierenden Stadt Hanioti mit Meerblick und einer natürli…
$345,058
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Investition in Kallithea, Griechenland
Investition
Kallithea, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Ein gut präsentiertes Reihenhaus mit 3 Schlafzimmern und Loft zum Verkauf in Chalkidiki, 350…
$157,879
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Investition in Polychrono, Griechenland
Investition
Polychrono, Griechenland
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 4
Auf der Suche nach einer Investition ist dies eine großartige Gelegenheit, in diese 5 Häuser…
$1,07M
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Investition in Kalandra, Griechenland
Investition
Kalandra, Griechenland
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Hervorragendes Angebot, diese ideale Gelegenheit mit erstklassiger STRANDLAGE in einer ruhig…
$11,97M
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Investition in Kassandra Municipality, Griechenland
Investition
Kassandra Municipality, Griechenland
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Etagenzahl 2
This traditional Greek property is located in a stylish residential area of Sani / Nea Fokia…
$1,30M
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Investition in Paliouri, Griechenland
Investition
Paliouri, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Einfamilienhaus zum Verkauf in bester Lage in der Nähe der schönsten Strände von Kassandra i…
$436,859
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Investition in Polychrono, Griechenland
Investition
Polychrono, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Große Opporunität in der blühenden Stadt POLIHRONO mit diesen 6 Wohnungen + 2 Läden zum Verk…
$862,149
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Investition in Kallithea, Griechenland
Investition
Kallithea, Griechenland
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 10
Toller Wohnblock mit einem Ladenlokal zum Verkauf in der florierenden Stadt Kalithea. Der Bl…
$1,52M
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Investition in Rachoni, Griechenland
Investition
Rachoni, Griechenland
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 2
Objektnummer: 1380 - Gebäude für Verkauf in Thasos Rachoni für € 180.000 . Diese 450 m2. Geb…
$188,373
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Investition 440 m² in Pefkochori, Griechenland
Investition 440 m²
Pefkochori, Griechenland
Fläche 440 m²
Etagenzahl 3
Investment property in the tourist town of Pefkohori with a great location with traffic flow…
$860,452
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Investition in Moles Kalyves, Griechenland
Investition
Moles Kalyves, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 8
Etagenzahl 2
Investment opportunity knocks with these 8 apartments in front of the beach, ideal for an in…
$3,73M
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Investition in Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland
Investition
Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland
Objektnummer: 1367 - Gebäude für Verkauf in € 590.000 . Diese 470 m2. Gebäude ist auf dem Ke…
$617,446
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Investition in Chaniotis, Griechenland
Investition
Chaniotis, Griechenland
Anzahl der Badezimmer 1
Kaufen Sie in bester Lage in der Stadt Hanioti Halkidiki mit großem Mieteinkommen. Der Laden…
$237,489
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Investition in Kallithea, Griechenland
Investition
Kallithea, Griechenland
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 4
Wenn Sie eine Investition tätigen möchten, ist dies eine großartige Gelegenheit, in diese Hä…
$756,733
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Investition in Nea Skioni, Griechenland
Investition
Nea Skioni, Griechenland
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 9
Das Anwesen ist ein atemberaubendes Gebäude in einer beliebten Lage, das eine ruhige und fri…
$1,31M
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Investition 850 m² in Nea Skioni, Griechenland
Investition 850 m²
Nea Skioni, Griechenland
Zimmer 10
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 850 m²
Etagenzahl 3
Immobiliencode: 1 -10 - Kaufgeschäft in Pallini Nea Skioni für 5.900.000 €. Diese 12000 qm. …
$6,54M
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Investition in Kryopigi, Griechenland
Investition
Kryopigi, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Grundstück zum Verkauf in der Küstenstadt Kriopigi, mit Baumöglichkeit. Das Land ist 360 m2 …
$152,187
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Investition in Paliouri, Griechenland
Investition
Paliouri, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Wenn Sie eine Investition tätigen möchten, ist dies eine großartige Gelegenheit, in diese 5 …
$2,39M
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Investition in Chaniotis, Griechenland
Investition
Chaniotis, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 6
Etagenzahl 3
Building of rental apartments for sale in pristine condition, with 250 sq m of rental area. …
$763,229
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Investition in Polychrono, Griechenland
Investition
Polychrono, Griechenland
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
GROSSE INVESTITION!! Apartmentkomplex in Polihorono auf 3 Etagen mit 390 m² Wohnfläche, idea…
$488,009
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Investition in Kastro, Griechenland
Investition
Kastro, Griechenland
This is a small complex of 3 villas by the sea (10 meters from the sea) on the island of Tha…
$1,62M
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