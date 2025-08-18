Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Anlageimmobilien in Pallini Municipal Unit, Griechenland

12 immobilienobjekte total found
Investition in Paliouri, Griechenland
Investition
Paliouri, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Einfamilienhaus zum Verkauf in bester Lage in der Nähe der schönsten Strände von Kassandra i…
$436,859
Eine Anfrage stellen
Investition in Polychrono, Griechenland
Investition
Polychrono, Griechenland
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
GROSSE INVESTITION!! Apartmentkomplex in Polihorono auf 3 Etagen mit 390 m² Wohnfläche, idea…
$488,009
Eine Anfrage stellen
Investition in Polychrono, Griechenland
Investition
Polychrono, Griechenland
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 4
Auf der Suche nach einer Investition ist dies eine großartige Gelegenheit, in diese 5 Häuser…
$1,07M
Eine Anfrage stellen
Investition in Chaniotis, Griechenland
Investition
Chaniotis, Griechenland
Zwei Wohnungen zum Verkauf in der florierenden Stadt Hanioti mit Meerblick und einer natürli…
$345,058
Eine Anfrage stellen
Investition in Paliouri, Griechenland
Investition
Paliouri, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Wenn Sie eine Investition tätigen möchten, ist dies eine großartige Gelegenheit, in diese 5 …
$2,39M
Eine Anfrage stellen
Investition in Chaniotis, Griechenland
Investition
Chaniotis, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 6
Etagenzahl 3
Building of rental apartments for sale in pristine condition, with 250 sq m of rental area. …
$763,229
Eine Anfrage stellen
Investition in Nea Skioni, Griechenland
Investition
Nea Skioni, Griechenland
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 9
Das Anwesen ist ein atemberaubendes Gebäude in einer beliebten Lage, das eine ruhige und fri…
$1,31M
Eine Anfrage stellen
Investition 440 m² in Pefkochori, Griechenland
Investition 440 m²
Pefkochori, Griechenland
Fläche 440 m²
Etagenzahl 3
Investment property in the tourist town of Pefkohori with a great location with traffic flow…
$860,452
Eine Anfrage stellen
Investition in Pefkochori, Griechenland
Investition
Pefkochori, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Maßgeschneiderte Mietwohnungen zum Verkauf im beliebten Küstenort Pefkohori in fabelhafter L…
$619,863
Eine Anfrage stellen
Investition in Polychrono, Griechenland
Investition
Polychrono, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Große Opporunität in der blühenden Stadt POLIHRONO mit diesen 6 Wohnungen + 2 Läden zum Verk…
$862,149
Eine Anfrage stellen
Investition 850 m² in Nea Skioni, Griechenland
Investition 850 m²
Nea Skioni, Griechenland
Zimmer 10
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 850 m²
Etagenzahl 3
Immobiliencode: 1 -10 - Kaufgeschäft in Pallini Nea Skioni für 5.900.000 €. Diese 12000 qm. …
$6,54M
Eine Anfrage stellen
Investition in Chaniotis, Griechenland
Investition
Chaniotis, Griechenland
Anzahl der Badezimmer 1
Kaufen Sie in bester Lage in der Stadt Hanioti Halkidiki mit großem Mieteinkommen. Der Laden…
$237,489
Eine Anfrage stellen
