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Wohnungen mit Bergblick kaufen in Lavreotiki Municipal Unit, Griechenland

Lavrio
3
1 immobilienobjekt total found
Wohnung in Lavrio, Griechenland
Wohnung
Lavrio, Griechenland
Fläche 320 m²
Zu verkaufen Wohnung von 320 qm in Attica. Wohnung hat Inneneinrichtung.
$543,126
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Immobilienangaben in Lavreotiki Municipal Unit, Griechenland

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