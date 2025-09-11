Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen am Meer in Lavreotiki Municipal Unit, Griechenland

Lavrio
4
2 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Lavrio, Griechenland
Wohnung 4 zimmer
Lavrio, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 2/1
Zu verkaufen Wohnung von 110 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht…
$339,428
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Wohnung 3 zimmer in Lavrio, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Lavrio, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Stockwerk 1/1
Zu verkaufen Wohnung von 83 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
$298,462
