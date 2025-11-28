Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Kea-Kythnos
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Bergblick

Berghütte kaufen in Regionalbezirk Kea-Kythnos, Griechenland

Kea Municipality
8
1 immobilienobjekt total found
Villa 6 zimmer in Kea Municipality, Griechenland
Villa 6 zimmer
Kea Municipality, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
OTZIAS, KEADiese atemberaubende 120 qm große Villa befindet sich auf einem überragenden 6.00…
$1,10M
Eine Anfrage stellen
