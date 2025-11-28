Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Regionalbezirk Kea-Kythnos, Griechenland

Kea Municipality
8
9 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Kythnos Municipality, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Kythnos Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
In der ruhigen Schönheit von Kythnos nimmt ein brandneuer Wohnkomplex Gestalt an und bietet …
$521,734
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Kea Municipality, Griechenland
Villa
Kea Municipality, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 350 qm in der Region Cyclades. Die erste Etage besteht aus …
$2,20M
Villa 8 zimmer in Kea Municipality, Griechenland
Villa 8 zimmer
Kea Municipality, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 350 qm in Cyclades. Erdgeschoss besteht aus 2 Wohnzimmer mi…
$2,20M
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
OneOne
Haus 5 zimmer in Kea Municipality, Griechenland
Haus 5 zimmer
Kea Municipality, Griechenland
Zimmer 5
Fläche 250 m²
Ein einzigartiges Anwesen in einer erstaunlich ruhigen Lage. Vor dem Meer und der Welle. Mit…
$889,737
Villa 13 zimmer in Kea Municipality, Griechenland
Villa 13 zimmer
Kea Municipality, Griechenland
Zimmer 13
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 1000 qm in Cyclades. Halbgeschoss besteht aus 3 Schlafzimme…
$2,93M
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Kea Municipality, Griechenland
Villa
Kea Municipality, Griechenland
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 000 m²
Stockwerk -1/3
Zum Verkauf eine 3-stöckige Villa von 1000 qm in der Region Cyclades. Das Erdgeschoss besteh…
$2,93M
Estate Service 24Estate Service 24
Villa in Kea Municipality, Griechenland
Villa
Kea Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 330 m²
Property Code: HPS5736 - Villa FOR SALE in Kea Pisses for € 0 . This 330.00 sq. m. Villa …
Preis auf Anfrage
Villa 6 zimmer in Kea Municipality, Griechenland
Villa 6 zimmer
Kea Municipality, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
OTZIAS, KEADiese atemberaubende 120 qm große Villa befindet sich auf einem überragenden 6.00…
$1,10M
Villa in Kea Municipality, Griechenland
Villa
Kea Municipality, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 495 m²
Objekt-Code: HPS5589 - Villa FOR SALE in Kea Spathi für € 5.000.000 . Diese 495 m2 möblierte…
Preis auf Anfrage
AuraAura

