  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Katerini
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Terrasse

Villen mit Terrasse in Katerini, Griechenland

Peristasi
22
Kallithea
15
Korinos
11
Paralia
15
1 immobilienobjekt total found
Villa 5 zimmer in Paralia, Griechenland
Villa 5 zimmer
Paralia, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 166 m²
Etagenzahl 4
Zu verkaufen: Eine atemberaubende Strandvilla in Nordgriechenland, gelegen im wunderschönen …
$641,147
Immobilienangaben in Katerini, Griechenland

