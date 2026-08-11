Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Karystos
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Karystos, Griechenland

;
häuser
3
3 immobilienobjekte total found
Haus 2 Schlafzimmer in Karystos, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Karystos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
In einer der begehrtesten Küstenorte von Southern Evia, nur Momente vom Meer und umgeben von…
$473,258
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Haus 2 Schlafzimmer in Karystos, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Karystos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
In einer der begehrtesten Küstenorte von Southern Evia, nur Momente vom Meer und umgeben von…
$468,771
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Haus 2 Schlafzimmer in Karystos, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Karystos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
In einer der begehrtesten Küstenorte von Southern Evia, nur Momente vom Meer und umgeben von…
$468,510
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
International Property AlertsInternational Property Alerts
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen