Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Karyes
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Karyes, Griechenland

;
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 17 Schlafzimmer in Karyes, Griechenland
Wohnung 17 Schlafzimmer
Karyes, Griechenland
Schlafräume 17
Anzahl der Badezimmer 14
Fläche 730 m²
Der Komplex befindet sich im Dorf Athos, Chalkidiki, nur 150 Meter vom Strand entfernt. Es g…
$2,61M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen