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Villen in Regionalbezirk Elis, Griechenland

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Villa in Agios Ioannis, Griechenland
Villa
Agios Ioannis, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 330 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 330 qm auf der Insel Korfu. Halbgeschoss besteht aus einem …
$661,197
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Villa in Amaliada, Griechenland
Villa
Amaliada, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 630 m²
Verkauf 2-stöckige Villa von 630 qm in Western Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafz…
$5,31M
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Villa in Myrsini, Griechenland
Villa
Myrsini, Griechenland
Schlafräume 8
Fläche 400 m²
Zu verkaufen im Bau 2-stöckige Villa von 400 qm in Western Peloponnes. Erdgeschoss besteht a…
$1,77M
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Immobilienangaben in Regionalbezirk Elis, Griechenland

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