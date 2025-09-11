Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Elis
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Schwimmbad

Villen mit Swimmingpool in Regionalbezirk Elis, Griechenland

Municipality of Andravida and Kyllini
4
Pyrgos
4
Municipality of Ilida
4
2 immobilienobjekte total found
Villa 10 zimmer in Myrsini, Griechenland
Villa 10 zimmer
Myrsini, Griechenland
Zimmer 10
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 400 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen im Bau 2-stöckige Villa von 400 qm in Western Peloponnes. Erdgeschoss besteht a…
$1,76M
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 7 zimmer in Kardamas, Griechenland
Villa 7 zimmer
Kardamas, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 630 m²
Etagenzahl 1
Verkauf 2-stöckige Villa von 630 qm in Western Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafz…
$5,27M
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Immobilienangaben in Regionalbezirk Elis, Griechenland

