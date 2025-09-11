Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Elis
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Meerblick

Villen am Meer in Regionalbezirk Elis, Griechenland

Municipality of Andravida and Kyllini
4
Pyrgos
4
Municipality of Ilida
4
3 immobilienobjekte total found
Villa 10 zimmer in Myrsini, Griechenland
Villa 10 zimmer
Myrsini, Griechenland
Zimmer 10
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 400 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen im Bau 2-stöckige Villa von 400 qm in Western Peloponnes. Erdgeschoss besteht a…
$1,76M
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 7 zimmer in Kardamas, Griechenland
Villa 7 zimmer
Kardamas, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 630 m²
Etagenzahl 1
Verkauf 2-stöckige Villa von 630 qm in Western Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafz…
$5,27M
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 13 zimmer in Dounaika, Griechenland
Villa 13 zimmer
Dounaika, Griechenland
Zimmer 13
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 600 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 600 Quadratmetern in Westpeloponnes. Das Untergeschoss be…
$1,87M
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Immobilienangaben in Regionalbezirk Elis, Griechenland

