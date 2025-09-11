Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Elis
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Bergblick

Villen mit Bergblick kaufen in Regionalbezirk Elis, Griechenland

Municipality of Andravida and Kyllini
4
Pyrgos
4
Municipality of Ilida
4
Villa 13 zimmer in Dounaika, Griechenland
Villa 13 zimmer
Dounaika, Griechenland
Zimmer 13
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 600 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 600 Quadratmetern in Westpeloponnes. Das Untergeschoss be…
$1,87M
Immobilienangaben in Regionalbezirk Elis, Griechenland

