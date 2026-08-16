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Lager in Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland

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Kavala Municipality
13
Kavala
12
14 immobilienobjekte total found
Lager 1 000 m² in Kirinides, Griechenland
Lager 1 000 m²
Kirinides, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 000 m²
Unabhängiges Gebäude von 2000 qm auf einem Grundstück von 5000 qm an der Hauptstraße KAVALAS…
$946,377
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Lager 128 m² in Kavala Municipality, Griechenland
Lager 128 m²
Kavala Municipality, Griechenland
Zimmer 2
Fläche 128 m²
Geschäft zum Verkauf in Center, Kavala der Präfektur Kavala für 170.000 € ( Best.-Nr. 889 ).…
$178,760
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Lager 100 m² in Kavala Municipality, Griechenland
Lager 100 m²
Kavala Municipality, Griechenland
Zimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 3
Kavala, Zentrum: Zum Verkauf Shop 100 qm im Erdgeschoss von 2 Ebenen mit individueller Heizu…
$189,275
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Lager 72 m² in Kavala Municipality, Griechenland
Lager 72 m²
Kavala Municipality, Griechenland
Zimmer 2
Fläche 72 m²
Geschäft zum Verkauf in Ag. Ioannis, Kavala der Präfektur Kavala für 65.000 € (Listing No ΝΠ…
$68,349
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Lager 55 m² in Kavala Municipality, Griechenland
Lager 55 m²
Kavala Municipality, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 55 m²
Kavala, Agios Georgios: Zum Verkauf Shop 55 qm Fassade im Erdgeschoss. Es besteht aus 1 Raum…
$45,216
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Lager 320 m² in Kavala Municipality, Griechenland
Lager 320 m²
Kavala Municipality, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 320 m²
Horseback, Center: Zum Verkauf Shop 320 qm im Keller. Es besteht aus 1 Raum und 1 WC. Der Ei…
$94,638
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TekceTekce
Lager 30 m² in Kavala Municipality, Griechenland
Lager 30 m²
Kavala Municipality, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 30 m²
Kavala, Byron: Zum Verkauf Shop 30sq.m. in 45sq.m. Grundstück von Fassade in einem Erdgescho…
$87,251
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Lager 38 m² in Kavala Municipality, Griechenland
Lager 38 m²
Kavala Municipality, Griechenland
Zimmer 2
Fläche 38 m²
Kavala, St. John: Zum Verkauf Store 38 qm Fassade im Erdgeschoss. Es besteht aus 2 Räumen un…
$44,164
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Lager 600 m² in Nea Peramos, Griechenland
Lager 600 m²
Nea Peramos, Griechenland
Zimmer 2
Fläche 600 m²
Geschäft zum Verkauf in Nea Peramos, Eleitheres der Präfektur Kavala für 400.000 € (Listing …
$420,612
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Lager 99 m² in Kavala Municipality, Griechenland
Lager 99 m²
Kavala Municipality, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 99 m²
Kavala, Zentrum: Das Geschäft ist in einem sehr zentralen Bereich der Stadt mit einer Gesamt…
$131,441
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Lager 97 m² in Kavala Municipality, Griechenland
Lager 97 m²
Kavala Municipality, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 97 m²
Kavala, St. John: Shop 100 qm ist im Erdgeschoss zu verkaufen. Es besteht aus 1 Raum. Baujah…
$94,638
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Lager 50 m² in Kavala Municipality, Griechenland
Lager 50 m²
Kavala Municipality, Griechenland
Zimmer 2
Fläche 50 m²
Horseback, Center: Zum Verkauf Zwei Level Store. Erdgeschoss 50 qm und Loft 50 qm (ein Verso…
$98,859
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Lager 200 m² in Kavala Municipality, Griechenland
Lager 200 m²
Kavala Municipality, Griechenland
Zimmer 4
Fläche 200 m²
Kavala, Zentrum: Zum Verkauf renoviert Keller Shop 200 qm Fassade auf der zentralen und komm…
$210,306
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Lager 100 m² in Kavala Municipality, Griechenland
Lager 100 m²
Kavala Municipality, Griechenland
Zimmer 2
Fläche 100 m²
Cavala, Zentrum: FOR Verkauf Corner Center Shop 100 qm in Commercial Point. Es besteht aus E…
$262,883
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Eigenschaftstypen in Region Ostmakedonien und Thrakien

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