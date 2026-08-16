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Anlageimmobilien in Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland

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Gemeinde Thasos
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6 immobilienobjekte total found
Investition in Skala Marion, Griechenland
Investition
Skala Marion, Griechenland
Objekt-Code: 11451 - Gebäude FOR SALE in Thasos Skala Marion für € 165.000 . Diese 154.00 m2…
$193,851
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Investition in Skala Kallirachis, Griechenland
Investition
Skala Kallirachis, Griechenland
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 4
Eigentumsordnung: 11896 - Gebäude zum Verkauf in Thasos Skala Kallirachis für 840.000 €. Die…
$960,174
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Investition in Skala Rachoniou, Griechenland
Investition
Skala Rachoniou, Griechenland
Objektnummer: 11780 - Gebäude für Verkauf in Thasos Skala Rachoniou für € 710.000 . Dieses 3…
$826,746
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Investition in Rachoni, Griechenland
Investition
Rachoni, Griechenland
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 2
Objektnummer: 1380 - Gebäude für Verkauf in Thasos Rachoni für € 180.000 . Diese 450 m2. Geb…
$188,373
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Investition in Kastro, Griechenland
Investition
Kastro, Griechenland
This is a small complex of 3 villas by the sea (10 meters from the sea) on the island of Tha…
$1,62M
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Investition in Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland
Investition
Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland
Objektnummer: 1367 - Gebäude für Verkauf in € 590.000 . Diese 470 m2. Gebäude ist auf dem Ke…
$617,446
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TekceTekce

Eigenschaftstypen in Region Ostmakedonien und Thrakien

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