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Büroräume in Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland

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Kavala Municipality
3
Kavala
3
4 immobilienobjekte total found
Büro 108 m² in Kavala Municipality, Griechenland
Büro 108 m²
Kavala Municipality, Griechenland
Zimmer 3
Fläche 108 m²
Stockwerk 5
Kavala, Zentrum: Zum Verkauf professionelle Dach 108 qm Fassade im 5. Stock mit Aufzug in de…
$278,833
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Büro 56 m² in Kavala Municipality, Griechenland
Büro 56 m²
Kavala Municipality, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Stockwerk 3
Kavala, Zentrum: Voll renoviertes Büro 56 m2 im 3. Stock mit Aufzug mit individueller Heizun…
$157,730
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Büro 200 m² in Kavala Municipality, Griechenland
Büro 200 m²
Kavala Municipality, Griechenland
Zimmer 8
Fläche 200 m²
Stockwerk 1
Kavala, Zentrum: Zum Verkauf Etagenwohnung, ein professioneller Raum von 200 qm befindet sic…
$315,459
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Büro 60 m² in Drama Municipality, Griechenland
Büro 60 m²
Drama Municipality, Griechenland
Zimmer 2
Fläche 60 m²
Stockwerk 2
Drama, Center: Verkauf Büro 60 qm. befindet sich im 2. Stock Gebäude mit Aufzug an einem seh…
$208,203
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Eigenschaftstypen in Region Ostmakedonien und Thrakien

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