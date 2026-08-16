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Hotels in Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland

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Gemeinde Thasos
13
23 immobilienobjekte total found
Hotel in Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland
Hotel
Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland
Schlafräume 17
Anzahl der Badezimmer 17
Code des Eigentums: 11283 - Hotel zum Verkauf in Thasos Chrisi Akti für 2.000.000 €. Dieses …
$2,29M
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Hotel in Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland
Hotel
Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland
Schlafräume 24
Objektnummer: 11667 - Hotel FOR SALE in Thasos Chrisi Akti für € 1.600.000 . Dieses 870.00 m…
$1,86M
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Hotel in Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland
Hotel
Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Objektnummer: 11331 - Hotel zum Verkauf in Thasos Chrisi Akti für € 2.000.000 . Dieses 375.0…
$2,35M
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Hotel in Potos, Griechenland
Hotel
Potos, Griechenland
Eigentumsordnung: 11901 - Hotel ZUM VERKAUF in Thasos Potos für 1,700.000 €. Diese 500,00 qm…
$1,94M
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Hotel in Gemeinde Thasos, Griechenland
Hotel
Gemeinde Thasos, Griechenland
Schlafräume 8
Objektnummer: 1602 - Hotel FOR SALE in Thasos Mikros Prinos für € 1.200.000 . Diese 600.00 m…
$1,41M
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Hotel in Skala Rachoniou, Griechenland
Hotel
Skala Rachoniou, Griechenland
Schlafräume 24
Anzahl der Badezimmer 12
Code des Eigentums: 11897 - Hotel zum Verkauf in Thasos Skala Rachoniou für 2,460.000 €. Die…
$2,81M
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TekceTekce
Hotel in Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland
Hotel
Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Objektnummer: 11565 - Hotel FOR SALE in Thasos Chrisi Akti für € 1.000.000 . Diese 200.00 m2…
$1,17M
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Hotel in Skala Rachoniou, Griechenland
Hotel
Skala Rachoniou, Griechenland
Hotel in der Gegend von Skala Rachoni in Thassos. Es hat eine Gesamtfläche von 1052,22 qm. u…
$4,11M
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Hotel in Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland
Hotel
Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland
Unvollendetes dreistöckiges Gebäude 399qm. vor dem Meer in der Gegend von Koinyra in Thassos…
$622,673
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Hotel in Skala Rachoniou, Griechenland
Hotel
Skala Rachoniou, Griechenland
Schlafräume 18
Code des Eigentums: 11860 - Hotel zum Verkauf in Thasos Skala Rachoniou für 2,800.000 €. Die…
$3,20M
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Hotel 484 m² in Nea Peramos, Griechenland
Hotel 484 m²
Nea Peramos, Griechenland
Zimmer 18
Fläche 484 m²
Stockwerk 4
Eleftheres, Nea Peramos: GEBÄUDE für Hotel zum Verkauf mit Meerblick 484 qm auf einem Grunds…
$1,27M
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Hotel 1 054 m² in Potamia, Griechenland
Hotel 1 054 m²
Potamia, Griechenland
Fläche 1 054 m²
Property Code: HPS5744 - Hotel FOR SALE in Thasos Potamia for € 3.000.000 . This 1054.00 sq…
$3,45M
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Hotel in Potos, Griechenland
Hotel
Potos, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Objektnummer: 11377 - Hotel FOR SALE in Thasos Potos für € 275.000 . Diese 120.00 m2. Das Ho…
$323,085
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Hotel in Limenaria, Griechenland
Hotel
Limenaria, Griechenland
Schlafräume 18
Nur 100 Meter vom Meer entfernt steht ein komplett renoviertes dreistöckiges Hotel mit 750 q…
$2,06M
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Hotel 500 m² in Kavala Municipality, Griechenland
Hotel 500 m²
Kavala Municipality, Griechenland
Zimmer 14
Anzahl der Badezimmer 14
Fläche 500 m²
Stockwerk 3
N. Rider, Rider: Ein Hotelgeschäft steht im Zentrum von Kavala zum Verkauf. Es verfügt über …
$1,75M
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Hotel 450 m² in Gemeinde Thasos, Griechenland
Hotel 450 m²
Gemeinde Thasos, Griechenland
Zimmer 6
Fläche 450 m²
Stockwerk 2
Thassos, Sotiras: Luxuriöses Hotel von 450 qm in 425qm. Grundstück mit luxuriösen und komfor…
$471,533
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Hotel in Limenaria, Griechenland
Hotel
Limenaria, Griechenland
Objektnummer: 11763 - Hotel FOR SALE in Thasos Potos für € 860.000 . Dieses 400 m2 möblierte…
$995,156
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Hotel in Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland
Hotel
Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Objekt-Code: 11703 - Hotel FOR SALE in Thasos Koinira für € 650.000 . Dieses 195 m2 möbliert…
$763,326
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Hotel 650 m² in Skala Potamias, Griechenland
Hotel 650 m²
Skala Potamias, Griechenland
Zimmer 11
Fläche 650 m²
Stockwerk 3
Thassos, Chrysi Akti: Zu verkaufen Hotel 650qm. in 650sq.m. Grundstück in einem privilegiert…
$1,83M
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Hotel 650 m² in Nea Irakleitsa, Griechenland
Hotel 650 m²
Nea Irakleitsa, Griechenland
Zimmer 15
Fläche 650 m²
Zu verkaufen in Nea Iraklitsa, Kavala, einem voll funktionsfähigen Boutique-Hotel am Strand …
$2,62M
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Hotel 724 m² in Kavala Municipality, Griechenland
Hotel 724 m²
Kavala Municipality, Griechenland
Zimmer 17
Fläche 724 m²
Stockwerk 7
Νew prallen für Hotel zum Verkauf in Center, Kavala der Präfektur Kavala für 1.200.000 € (Li…
$1,26M
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Hotel 481 m² in Skala Potamias, Griechenland
Hotel 481 m²
Skala Potamias, Griechenland
Zimmer 21
Fläche 481 m²
Stockwerk 3
INVESTITIONSGELEGENHEIT - HOTEL Eine allgemeine Beschreibung ) Gebäude 21 Zimmer Die gesamte…
$1,47M
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Hotel 377 m² in Skala Potamias, Griechenland
Hotel 377 m²
Skala Potamias, Griechenland
Zimmer 7
Fläche 377 m²
VERKAUFSBEACH HOTEL IN SKALA POTAMIAS THASOS PLOT 920 TM. KONSISTEN DES HAUPTBAUGRUNDES CAFE…
$1,57M
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Eigenschaftstypen in Region Ostmakedonien und Thrakien

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