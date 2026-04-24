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Cottages am Meer in Provinz Minoa Pediados, Griechenland

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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Kalo Chorio, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Kalo Chorio, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 82 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 82 qm auf Kreta. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern, Wohn…
$826,496
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