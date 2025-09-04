Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Stadthäuser mit Swimmingpool in Provinz Agios Nikolaos, Griechenland

Agios Nikolaos Municipal Unit
20
Neapoli Municipal Unit
11
Vrachasi Municipal Unit
3
3 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 6 zimmer in Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 2 -stöckige Villa von 140 qm auf Kreta. Das Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzim…
$421,359
Reihenhaus 11 zimmer in Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Reihenhaus 11 zimmer
Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Zimmer 11
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Stockwerk -1/2
Verkauf Maisonette von 400 qm in Kreta. Die Maisonette hat 4 Ebenen. Halbgeschoss besteht au…
$1,76M
Reihenhaus 5 zimmer in Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Stockwerk -2/4
🌟 Exquisite 4-Level Maisonette mit privatem Pool & Panorama Sehenswürdigkeiten in North-West…
$642,572
