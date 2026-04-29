Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Demotike Enoteta Plataion
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus
  6. Meerblick

Stadthäuser am Meer in Demotike Enoteta Plataion, Griechenland

Stadthaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Reihenhaus in Melissochori, Griechenland
Reihenhaus
Melissochori, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 207 m²
Zu verkaufen Maisonette von 207 Quadratmetern in Attika .Die Maisonette hat 2 Werte. Das Erd…
$433,910
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Demotike Enoteta Plataion, Griechenland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen