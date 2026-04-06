Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Paros Municipality
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Terrasse

Wohnungen mit Terrasse in Paros Municipality, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Parikia, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Parikia, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Paros, Ägäische Inseln, Griechenland
$353,697
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Paros Municipality, Griechenland

mit Garten
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen