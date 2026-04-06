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Wohnung mit Garten kaufen in Paros Municipality, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Parikia, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Parikia, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Paros, Ägäische Inseln, Griechenland
$353,697
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Immobilienangaben in Paros Municipality, Griechenland

mit Terrasse
mit Meerblick
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