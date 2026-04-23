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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Mesimeri, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Mesimeri, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 285 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 285 qm in den Vororten von Thessaloniki. Halbgeschoss beste…
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Mesimeri, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Mesimeri, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 50 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 50 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Haus besteht aus ei…
$206,624
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Mesimeri, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Mesimeri, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 145 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 145 qm in Chalkidiki. Halbgeschoss besteht aus Wohnzimmer, ein …
$401,441
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