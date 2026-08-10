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Wohnimmobilien in Municipality of Alexandroupoli, Griechenland

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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Alexandroupoli, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Alexandroupoli, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Objekt-Code: 11772 - Wohnung FOR SALE in Alexandroupoli Zentrum für € 200.000 . Diese 50 m2.…
$233,948
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Alexandroupoli, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Alexandroupoli, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Objekt-Code: 11768 - Wohnung FOR SALE in Alexandroupoli Zentrum für € 117.000 . Diese 60 m2.…
$136,174
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Immobilienangaben in Municipality of Alexandroupoli, Griechenland

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