Cottages mit Bergblick kaufen in Korinth, Griechenland

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2 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 350 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 350 qm in Ostpeloponnes . Das Untergeschoss besteht aus ei…
$791,075
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 150 qm im Osten Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem S…
$330,598
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Immobilienangaben in Korinth, Griechenland

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