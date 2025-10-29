Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Chalkidiki
  4. Wohnimmobilien
  5. Doppelhaus
  6. Schwimmbad

Duplexes mit Swimmingpool in Regionalbezirk Chalkidiki, Griechenland

Kassandra Municipality
6
Pallini Municipal Unit
5
Doppelhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Doppelhaus 3 zimmer in Nikiti, Griechenland
Doppelhaus 3 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Etagenzahl 3
Eine zweistöckige Wohnung von 90 qm steht zum Verkauf und befindet sich im 1. und 2. Stock e…
$308,876
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Regionalbezirk Chalkidiki, Griechenland

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen