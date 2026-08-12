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Gewerbeimmobilien in Zentralmakedonien, Griechenland

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Thessaloniki
3
Kassandra Municipality
116
Pallini Municipal Unit
78
Gemeinde Sithonia
38
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267 immobilienobjekte total found
Investition 120 m² in Gemeinde Polygyros, Griechenland
TOP TOP
Investition 120 m²
Gemeinde Polygyros, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
Immobilien-Investitionsvillen auf Chalkidiki (Griechenland) Europäisches Goldenes Visum d…
$514,498
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INEST HOMES
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Hotel 360 m² in Zentralmakedonien, Griechenland
Hotel 360 m²
Zentralmakedonien, Griechenland
Fläche 360 m²
Zum Verkauf ein Gebäude von 360 qm auf einem Grundstück von 2500 qm gebaut. Das Gebäude best…
$2,51M
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Hotel 600 m² in Nea Skioni, Griechenland
Hotel 600 m²
Nea Skioni, Griechenland
Fläche 600 m²
Zum Verkauf ein gemütliches Mini-Hotel an den Ufern der Ägäis. Das Hotel besteht aus 3 Etage…
$4,13M
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TekceTekce
Hotel 380 m² in Zentralmakedonien, Griechenland
Hotel 380 m²
Zentralmakedonien, Griechenland
Fläche 380 m²
Zu verkaufen ein Gebäude von 380 qm auf der Halbinsel Kassandra. Das dreistöckige Gebäude be…
$826,496
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Hotel 420 m² in Neos Marmaras, Griechenland
Hotel 420 m²
Neos Marmaras, Griechenland
Fläche 420 m²
🏨 Hotel am Meer zum Verkauf – Neos Marmaras, Halkidiki Luxus-Hotel von 420 qm zum Verkauf, a…
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Hotel 430 m² in Zentralmakedonien, Griechenland
Hotel 430 m²
Zentralmakedonien, Griechenland
Fläche 430 m²
Zu verkaufen Hotel mit einer Gesamtfläche von 350 qm. Im beliebten Feriendorf an der Olympis…
Preis auf Anfrage
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Hotel 360 m² in Loutra, Griechenland
Hotel 360 m²
Loutra, Griechenland
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 360 m²
Objekt-Code: HPS4521 - Hotel FOR SALE in für € 650.000 . Dieses 360 m2 möblierte Hotel beste…
$748,054
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Hotel 700 m² in Kalyves Polygyrou, Griechenland
Hotel 700 m²
Kalyves Polygyrou, Griechenland
Schlafräume 14
Fläche 700 m²
Objekt-Code: HPS4628 - Hotel FOR SALE in Poligiros Kalives Poligirou für € 2.000.000 . Diese…
$2,30M
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Hotel 648 m² in Makrygialos, Griechenland
Hotel 648 m²
Makrygialos, Griechenland
Fläche 648 m²
Zu verkaufen Hotel von 648 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Das Hotel hat 3 Ebenen. D…
$826,496
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Hotel 386 m² in Neos Marmaras, Griechenland
Hotel 386 m²
Neos Marmaras, Griechenland
Fläche 386 m²
Zu verkaufen: Gästehaus in Neos Marmaras, Halkidiki, mit einer Gesamtfläche von 386 qm, ursp…
$1,04M
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Hotel 240 m² in Kassandreia, Griechenland
Hotel 240 m²
Kassandreia, Griechenland
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 240 m²
Das neu erbaute Hotel befindet sich in einem der beliebtesten Dörfer von Kassandra 400 vom S…
$923,256
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Hotel 224 m² in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Hotel 224 m²
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Fläche 224 m²
Verkauf 1/3 des Aparthotels auf der Halbinsel Sithonia. Das Gebiet des Hotels ist 224 qm und…
$885,531
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Hotel 580 m² in Sykia, Griechenland
Hotel 580 m²
Sykia, Griechenland
Fläche 580 m²
Zum Verkauf, ein Hotel in Sithonia, in der Nähe eines touristischen Dorfes auf der Halbinsel…
Preis auf Anfrage
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Gewerbefläche in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Gewerbefläche
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Tennisclub. 9 Tennisplätze. Hauswirtschaftsraum. Fitnessstudio. Privates Projekt im Vorort P…
$4,04M
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Hotel 834 m² in Zentralmakedonien, Griechenland
Hotel 834 m²
Zentralmakedonien, Griechenland
Fläche 834 m²
Zum Verkauf Hotel von 834 qm an der Olympischen Küste. Das Hotel verfügt über 3 Stockwerke. …
$1,42M
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Hotel 225 m² in Polygyros, Griechenland
Hotel 225 m²
Polygyros, Griechenland
Fläche 225 m²
Zu verkaufen Hotel von 225 qm in Sithonia, Chalkidiki. Das Hotel hat 3 Ebenen. Es gibt Marki…
$944,567
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Hotel 800 m² in Kassandra Municipality, Griechenland
Hotel 800 m²
Kassandra Municipality, Griechenland
Schlafräume 14
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 800 m²
Objekt-Code: HPS4426 - Hotel FOR SALE in Pallini Nea Skioni für € 3.300.000 . Dieses 800 m2 …
$3,80M
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Hotel 2 700 m² in Zentralmakedonien, Griechenland
Hotel 2 700 m²
Zentralmakedonien, Griechenland
Fläche 2 700 m²
Zum Verkauf Hotel von 2700 qm an der Olympischen Küste. Das Hotel verfügt über 3 Stockwerke.…
$4,13M
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Hotel 580 m² in Korinos, Griechenland
Hotel 580 m²
Korinos, Griechenland
Fläche 580 m²
Zu verkaufen ein Hotel von 580qm. in der Region Olympic Riviera. Das Gebäude ist in 3 -Böden…
$767,461
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Hotel 240 m² in Zentralmakedonien, Griechenland
Hotel 240 m²
Zentralmakedonien, Griechenland
Fläche 240 m²
Zum Verkauf eine Anlage von Wohnungen von 240 qm in Sithonia. Der Komplex besteht aus 5 Wohn…
$708,425
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Grekodom Development
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Hotel 760 m² in Zentralmakedonien, Griechenland
Hotel 760 m²
Zentralmakedonien, Griechenland
Fläche 760 m²
Zu verkaufen ist ein Komplex von sechs Maisonetten in Halkidiki. Jede Maisonette von je 130 …
$1,59M
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Hotel 340 m² in Loutra, Griechenland
Hotel 340 m²
Loutra, Griechenland
Fläche 340 m²
Hotel in begehbarer Entfernung vom Meer, an einem bemerkenswerten Ort in Kassandra, im Herze…
$717,633
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Halkidiki Properties
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Hotel 900 m² in Zentralmakedonien, Griechenland
Hotel 900 m²
Zentralmakedonien, Griechenland
Fläche 900 m²
Zu verkaufen Hotel von 900 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Das Hotel hat 3 Ebenen. E…
$1,04M
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Grekodom Development
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Hotel 1 000 m² in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Hotel 1 000 m²
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Fläche 1 000 m²
Entdecken Sie eine seltene Gelegenheit, in Ihr eigenes Hotel in der malerischen Region von H…
$2,85M
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Halkidiki Properties
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Hotel 485 m² in Pefkochori, Griechenland
Hotel 485 m²
Pefkochori, Griechenland
Schlafräume 16
Anzahl der Badezimmer 16
Fläche 485 m²
Objekt-Code: HPS5326 - Hotel FOR SALE in Pallini Pefkochori für € 1.600.000 . Dieses 485 m2 …
$1,84M
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Hotel 900 m² in Skotina, Griechenland
Hotel 900 m²
Skotina, Griechenland
Fläche 900 m²
Zum Verkauf Hotel von 900 qm an der Olympischen Küste. Das Hotel verfügt über 3 Stockwerke. …
$1,53M
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Grekodom Development
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Hotel 230 m² in Kassandreia, Griechenland
Hotel 230 m²
Kassandreia, Griechenland
Fläche 230 m²
Zum Verkauf ein dreistöckiges Gebäude von 230m2, in der Halbinsel Kassandra, Halkidiki. Der …
$619,872
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Hotel 720 m² in Zentralmakedonien, Griechenland
Hotel 720 m²
Zentralmakedonien, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 720 m²
Zu verkaufen ein Komplex von sechs Maisonetten in einer beliebten Region der Halbinsel Chalk…
$1,26M
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Hotel 500 m² in Ormos Panagias, Griechenland
Hotel 500 m²
Ormos Panagias, Griechenland
Fläche 500 m²
Hotel Vor dem Meer, an einem bemerkenswerten Ort in Sithonia, im kleinen Paradies von Halkid…
$7,52M
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Halkidiki Properties
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Hotel 1 170 m² in Chaniotis, Griechenland
Hotel 1 170 m²
Chaniotis, Griechenland
Schlafräume 28
Fläche 1 170 m²
Objekt-Code: HPS5830 - Hotel FOR SALE in Pallini Chaniotis für € 1.650.000 . Dies 1170,00 qm…
$1,91M
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