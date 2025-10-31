Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Gewerbeimmobilien in Pallini Municipal Unit, Griechenland

Gewerbefläche in Paliouri, Griechenland
Gewerbefläche
Paliouri, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Luxuriöse Villen 300 m2 mit einem großen Pool, endlosem Panoramablick auf das Meer und einem…
$565,586
Gewerbefläche 418 m² in Loutra, Griechenland
Gewerbefläche 418 m²
Loutra, Griechenland
Fläche 418 m²
Opportunity building for sale in the area of Loutra Halkidiki with 418 sq meters of space on…
$552,505
Hotel in Chaniotis, Griechenland
Hotel
Chaniotis, Griechenland
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Etagenzahl 3
For Sale in a prime location rental apartments, on 3 floors including 160 sq meters of renta…
$1,19M
Hotel in Polychrono, Griechenland
Hotel
Polychrono, Griechenland
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Super Gelegenheit, dieses zum Verkauf stehende Geschäft in Kassandra Chalkidiki zu übernehme…
$2,93M
Hotel 485 m² in Pefkochori, Griechenland
Hotel 485 m²
Pefkochori, Griechenland
Schlafräume 16
Anzahl der Badezimmer 16
Fläche 485 m²
Objekt-Code: HPS5326 - Hotel FOR SALE in Pallini Pefkochori für € 1.600.000 . Dieses 485 m2 …
$1,86M
Hotel 267 m² in Nea Skioni, Griechenland
Hotel 267 m²
Nea Skioni, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 267 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Hotel von 267 qm in Kassandra, Chalkidiki. Das Hotel hat eine Ebene. Es gibt: S…
$702,264
Hotel 350 m² in Pefkochori, Griechenland
Hotel 350 m²
Pefkochori, Griechenland
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 350 m²
Objekt-Code: HPS3251 - Hotel FÜR VERKAUF in € 2.000.000 . Dieses 350 m2 möblierte Hotel befi…
$2,32M
Hotel 2 331 m² in Kassandra Municipality, Griechenland
Hotel 2 331 m²
Kassandra Municipality, Griechenland
Zimmer 50
Fläche 2 331 m²
Etagenzahl 4
Zu verkaufen ein Hotel von 2331 qm auf der Halbinsel Kassandra, Chalkidiki. Das Hotel besteh…
$2,46M
Hotel 750 m² in Pefkochori, Griechenland
Hotel 750 m²
Pefkochori, Griechenland
Schlafräume 24
Fläche 750 m²
Objekt-Code: HPS4825 - Hotel FÜR VERKAUF in € 1.650.000 . Dieses 750 m2 möblierte Hotel best…
$1,92M
Hotel 920 m² in Paliouri, Griechenland
Hotel 920 m²
Paliouri, Griechenland
Zimmer 45
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 920 m²
Rental apartments for sale which has a total of 920 sq.m. , with a plot of 1,200 meters newl…
$4,31M
Gewerbefläche 326 m² in Paliouri, Griechenland
Gewerbefläche 326 m²
Paliouri, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 326 m²
Looking to make an investment, this is a great opportunity to invest in these 4 luxury stone…
$1,03M
Hotel 600 m² in Nea Skioni, Griechenland
Hotel 600 m²
Nea Skioni, Griechenland
Schlafräume 19
Anzahl der Badezimmer 19
Fläche 600 m²
Objekt-Code: HPS489 - Hotel FOR SALE in für € 3.500.000 . Dieses 600 m2 möblierte Hotel best…
$4,07M
Gewerbefläche 20 000 m² in Loutra, Griechenland
Gewerbefläche 20 000 m²
Loutra, Griechenland
Fläche 20 000 m²
Ideal building for sale, great location rental apartments with only 30 m from the sandy beac…
$220,049
Gewerbefläche in Polychrono, Griechenland
Gewerbefläche
Polychrono, Griechenland
Zimmer 12
Anzahl der Badezimmer 10
The wonderful complex of maisonettes  910 m for sale consists of 6 luxury villas and is loca…
$1,65M
Gewerbefläche in Chaniotis, Griechenland
Gewerbefläche
Chaniotis, Griechenland
Zimmer 12
Anzahl der Badezimmer 10
Great investment for sale in the town of Hanioti with 390 m of rental space including 12 stu…
$1,48M
Hotel in Chaniotis, Griechenland
Hotel
Chaniotis, Griechenland
Zimmer 24
Anzahl der Badezimmer 10
Property Code: 4-584 - Hotel FOR SALE in Pallini Pefkochori for €4.000.000. This 1250 sq. m.…
$4,71M
Hotel unit for sale in Chaniotis, Griechenland
Hotel unit for sale
Chaniotis, Griechenland
Zimmer 150
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 17 000 m²
Etagenzahl 2
VERFAHRENLage - HOTEL IN KASSANDRA ( 800m vom Meer entfernt)500m vom Dorf95 km vom Flughafen…
$13,57M
Hotel 2 000 m² in Pefkochori, Griechenland
Hotel 2 000 m²
Pefkochori, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 2 000 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen Hotel von 2000 qm in Kassandra, Chalkidiki. Das Hotel hat eine Ebene. Die Besi…
$7,84M
Geschäft in Polychrono, Griechenland
Geschäft
Polychrono, Griechenland
Anzahl der Badezimmer 5
Ideal investment with these shops for sale in the seaside town of POLIHRONO with a total of …
$416,347
Gewerbefläche in Polychrono, Griechenland
Gewerbefläche
Polychrono, Griechenland
Zimmer 12
Anzahl der Badezimmer 5
Rental apartments for sale on 3 floors, investment opportunity by the beach with 330 m of li…
$573,635
Hotel 360 m² in Loutra, Griechenland
Hotel 360 m²
Loutra, Griechenland
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 360 m²
Objekt-Code: HPS4521 - Hotel FOR SALE in für € 650.000 . Dieses 360 m2 möblierte Hotel beste…
$755,566
Hotel in Nea Skioni, Griechenland
Hotel
Nea Skioni, Griechenland
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Dies ist eine hervorragende Gelegenheit, dieses zum Verkauf stehende Geschäft in Kassandra, …
$10,19M
Hotel unit next to the sea in Nea Skioni, Griechenland
Hotel unit next to the sea
Nea Skioni, Griechenland
Zimmer 41
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 3 831 m²
Etagenzahl 1
Hotel Location - KASSANDRA  ( 10m from sea )                                          (3…
$10,75M
Hotel 600 m² in Nea Skioni, Griechenland
Hotel 600 m²
Nea Skioni, Griechenland
Zimmer 13
Fläche 600 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf ein gemütliches Mini-Hotel an den Ufern der Ägäis. Das Hotel besteht aus 3 Etage…
$4,10M
Gewerbefläche in Chaniotis, Griechenland
Gewerbefläche
Chaniotis, Griechenland
Πωλείται ξενοδοχείο τριών επιπέδων, συνολικής επιφάνειας 300 τ.μ., το οποίο εκτείνεται από τ…
$1,74M
Hotel 745 m² in Pefkochori, Griechenland
Hotel 745 m²
Pefkochori, Griechenland
Zimmer 21
Schlafräume 20
Anzahl der Badezimmer 20
Fläche 745 m²
Etagenzahl 1
Prime Investment Opportunity: Beachfront Hotel Asset in Pefkochori, Chalkidiki We presen…
$2,92M
Investition in Chaniotis, Griechenland
Investition
Chaniotis, Griechenland
Zwei Wohnungen zum Verkauf in der florierenden Stadt Hanioti mit Meerblick und einer natürli…
$345,058
Hotel 310 m² in Pefkochori, Griechenland
Hotel 310 m²
Pefkochori, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 310 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Hotel von 310 qm in Kassandra, Chalkidiki. Das Hotel hat eine Ebene. Es gibt: S…
$1,29M
Gewerbefläche in Polychrono, Griechenland
Gewerbefläche
Polychrono, Griechenland
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Looking to make an investment, this is a great opportunity to invest in these 5 luxury homes…
$1,58M
Investition in Polychrono, Griechenland
Investition
Polychrono, Griechenland
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 4
Auf der Suche nach einer Investition ist dies eine großartige Gelegenheit, in diese 5 Häuser…
$1,07M
