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Gewerbeimmobilien in Thessaloniki Municipal Unit, Griechenland

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Thessaloniki
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4 immobilienobjekte total found
Hotel in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
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Hotel
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Betriebshotel im Stadtzentrum - fertiges HotelgeschäftArt der Immobilie: Gewerbeimmobilie / …
$3,11M
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Hayat
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Hotel 458 m² in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Hotel 458 m²
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Fläche 458 m²
🏨 Hotel zum Verkauf – Prime Investment Opportunity! 📌 Beschreibung: Ein Hotel ist in bester…
$2,18M
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Grekodom Development
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Gewerbefläche in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Gewerbefläche
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Tennisclub. 9 Tennisplätze. Hauswirtschaftsraum. Fitnessstudio. Privates Projekt im Vorort P…
$4,09M
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Büro 42 m² in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Büro 42 m²
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Etagenzahl 7
For sale: office 42 sqm, 5th floor in the city center on Polytechniou Street. The office is …
$74 250
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