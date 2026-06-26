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Häuser mit Terrasse in Athen, Griechenland

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4
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13
1 immobilienobjekt total found
Haus 2 Schlafzimmer in Municipality of Athens, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Penthouse-Maisonette zum Verkauf 100 qm 6.-7. Stock, in einer ausgezeichneten Lage neben der…
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Immobilienangaben in Athen, Griechenland

mit Garage
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
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