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Wohnimmobilien in Ampelokipi Menemeni Municipality, Griechenland

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3 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Ampelokipi Menemeni Municipality, Griechenland
Studio 1 zimmer
Ampelokipi Menemeni Municipality, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 1
Zum Verkauf: Ein renoviertes Studio mit 38 m², gelegen in der Kapetan Agra Straße 3 in Ampel…
$81,285
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Wohnung 3 zimmer in Ampelokipi Menemeni Municipality, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Ampelokipi Menemeni Municipality, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Stockwerk 1
Zum Verkauf steht eine 85 m² große, durchlüftete Wohnung in erstklassiger Lage nahe dem Zent…
$162,569
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Wohnung 2 zimmer in Ampelokipi Menemeni Municipality, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Ampelokipi Menemeni Municipality, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 1
Zum Verkauf steht ein renoviertes Studio-Apartment mit 40 m², gelegen an der zentralen Straß…
$104,509
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Immobilienangaben in Ampelokipi Menemeni Municipality, Griechenland

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