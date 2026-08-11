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Wohnimmobilien in Alexandreia, Griechenland

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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Alexandria Municipality, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Alexandria Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 78 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 78 qm in Thessaloniki. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmer…
$96,818
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Alexandria Municipality, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Alexandria Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 104 m²
Zu verkaufen Wohnung von 104 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich …
$153,492
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Alexandria Municipality, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Alexandria Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 350 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 350 qm in Nordgriechenland. Erdgeschoss besteht aus einem Schla…
$354,213
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