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Wohnimmobilien in Wiesbaden, Deutschland

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4 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Wiesbaden, Deutschland
Wohnung 3 zimmer
Wiesbaden, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 80 m²
Etagenzahl 3
Apartments in Stadtvillen im Zentrum der aristokratischen Stadt Wiesbaden. Das elegante Pr…
$922,004
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English, Русский, Deutsch
Wohnung 3 zimmer in Wiesbaden, Deutschland
Wohnung 3 zimmer
Wiesbaden, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 87 m²
Etagenzahl 3
Modernes 3-stöckiges Gebäude mit einer klaren Fassadenstruktur in der Hauptstadt des Bundess…
$723,259
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Wiesbaden, Deutschland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Wiesbaden, Deutschland
Schlafräume 3
Fläche 87 m²
Etagenzahl 3
Modernes 3-stöckiges Gebäude mit einer klaren Fassadenstruktur in der Hauptstadt des Bundess…
$778,480
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Wiesbaden, Deutschland
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Schlafräume 3
Fläche 80 m²
Etagenzahl 3
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$929,529
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