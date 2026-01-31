Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Gewerbeimmobilien in Wettin Lobejun, Deutschland

1 immobilienobjekt total found
91,000 m² Industrial Site near Leipzig – For Sale with Leaseback Option
Wettin Lobejun, Deutschland
Fläche 91 000 m²
Diese Industrie- und Logistikimmobilie bietet eine Gesamtfläche von ca. 100.000 m2 mit mehre…
$12,02M
MwSt.
Sprachen
English, Deutsch, Română
