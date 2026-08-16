Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Deutschland
  3. Städteregion Aachen
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Städteregion Aachen, Deutschland

;
3 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 10 zimmer in Würselen, Deutschland
Ferienhaus 10 zimmer
Würselen, Deutschland
Zimmer 10
Etagenzahl 2
Full description: The cottage house is located near the city of Würselen, 10 km from the city center
$1,74M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Аталанта
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Wohnung 3 zimmer in Aachen, Deutschland
Wohnung 3 zimmer
Aachen, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 74 m²
Wohnung in Deutschland bei 52080 Aachen, 74 m2
$170,406
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Аталанта
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Haus 5 zimmer in Herzogenrath, Deutschland
Haus 5 zimmer
Herzogenrath, Deutschland
Zimmer 5
Fläche 196 m²
Etagenzahl 3
Haus zum Verkauf in 52134 Herzogenrath Baujahr - 2022 Wohnfläche - 195 qm Grundstüc…
$506,198
Eine Anfrage stellen
International Property AlertsInternational Property Alerts
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Städteregion Aachen, Deutschland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen