Wohnimmobilien in Solingen, Deutschland

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 5 zimmer in Solingen, Deutschland
Wohnung 5 zimmer
Solingen, Deutschland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Stockwerk 1
Exklusive 190 m2 große Loft in einem historischen Fabrikgebäude mit zwei Terrassen in Soling…
$859,770
Immobilienangaben in Solingen, Deutschland

