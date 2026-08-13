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Häuser in Ratingen, Deutschland

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1 immobilienobjekt total found
Haus 4 zimmer in Ratingen, Deutschland
Haus 4 zimmer
Ratingen, Deutschland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Etagenzahl 3
35415 Polheim-Holzheim Zimmer: 4,00 Wohnfläche ca.: 130,00 m² Kaufpreis: 239.000,00 EUR - SC…
$268,682
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