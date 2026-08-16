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Wohnimmobilien in Pirmasens, Deutschland

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2 immobilienobjekte total found
Haus 8 zimmer in Pirmasens, Deutschland
Haus 8 zimmer
Pirmasens, Deutschland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
EFH  DHH in Pirmasens zu verkaufen! Sehr gute Zustand! Top Lage! 66955 Pirmasens An…
$285,932
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Haus 8 zimmer in Pirmasens, Deutschland
Haus 8 zimmer
Pirmasens, Deutschland
Zimmer 8
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Wir bitten zwei Neubauprojekte in 66955 Pirmasens an. Objektbeschreibung Das Angebot u…
$627,140
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