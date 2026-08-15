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Wohnimmobilien in Offenbach am Main, Deutschland

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Wohnung 3 Schlafzimmer in Offenbach am Main, Deutschland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Offenbach am Main, Deutschland
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Etagenzahl 4
Stilvolle, moderne Architektur, Erdgeschoss mit Garten und geräumige Terrassen und Loggias, …
$586,765
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Condo 3 zimmer in Offenbach am Main, Deutschland
Condo 3 zimmer
Offenbach am Main, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 100 m²
Etagenzahl 4
Stilvolle, moderne Architektur, Erdgeschoss mit Garten und geräumige Terrassen und Loggias, …
$545,143
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