Wohnimmobilien in Neuss, Deutschland

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Neuss, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Neuss, Deutschland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Stockwerk 1
Eine gemütliche Zweizimmerwohnung im malerischen NeussPreis: 176.000 € + 3.57% Brokers Angeb…
$205,266
Haus 4 zimmer in Neuss, Deutschland
Haus 4 zimmer
Neuss, Deutschland
Zimmer 4
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
Full description: Property is reserved!    House built in 1996 House area  120 m2 4 rooms (3…
$604,138
Immobilienangaben in Neuss, Deutschland

