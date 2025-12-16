Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Villen in Mülheim an der Ruhr, Deutschland

1 immobilienobjekt total found
Villa in Mülheim an der Ruhr, Deutschland
Villa
Mülheim an der Ruhr, Deutschland
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 620 m²
Etagenzahl 3
Number of rooms: 9 bedrooms, 4 bathrooms, 4 garages and plenty of parking   Year of constr…
$3,98M
Immobilienangaben in Mülheim an der Ruhr, Deutschland

