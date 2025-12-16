Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnimmobilien in Mülheim an der Ruhr, Deutschland

2 immobilienobjekte total found
Ferienhaus in Mülheim an der Ruhr, Deutschland
Ferienhaus
Mülheim an der Ruhr, Deutschland
Fläche 257 m²
Etagenzahl 2
Full description: Excellent condition of the object 15-18 minutes to Düsseldorf by car …
$1,45M
Eine Anfrage stellen
Villa in Mülheim an der Ruhr, Deutschland
Villa
Mülheim an der Ruhr, Deutschland
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 620 m²
Etagenzahl 3
Number of rooms: 9 bedrooms, 4 bathrooms, 4 garages and plenty of parking   Year of constr…
$3,98M
Eine Anfrage stellen
Immobilienangaben in Mülheim an der Ruhr, Deutschland

