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Wohnimmobilien in Main-Taunus-Kreis, Deutschland

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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Sulzbach (Taunus), Deutschland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sulzbach (Taunus), Deutschland
Schlafräume 3
Fläche 80 m²
Etagenzahl 4
3-Zimmer-Wohnung im 3. Stock mit einer Terrasse im nächsten Vorort Frankfurt am Main - die S…
$627,432
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Wohnung 3 zimmer in Sulzbach (Taunus), Deutschland
Wohnung 3 zimmer
Sulzbach (Taunus), Deutschland
Zimmer 3
Fläche 80 m²
Etagenzahl 4
3-Zimmer-Wohnung im 3. Stock mit einer Terrasse im nächsten Vorort Frankfurt am Main - die S…
$582,925
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